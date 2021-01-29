Утилизационный сбор для автомобилей повысят на 25% до апреля

Ставки утилизационного сбора для легковых и грузовых автомобилей вырастут на 25% в текущем квартале, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

Согласно проекту постановления правительства, базовая ставка сбора для легковых машин вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для тяжелых грузовиков и прицепов – с 150 тысяч до 187,5 тысячи рублей.

Россия ввела утилизационный сбор с 1 сентября 2012 года – на тот момент ставка была всего 3 тысячи рублей и с тех пор сбор трижды повышали.

Сбор платят те, кто ввез транспортное средство на территорию России – это могут быть импортеры-компании или частные лица. Сбор платят и производители машин в стране. Исключениями являются переселенцы, которые переселяются в рамках государственной программы. Кроме того, не облагаются сбором транспортные средства, которые ввозятся для дипломатических представительств, машины, изготовители которых приняли на себя обязательства по их утилизации.