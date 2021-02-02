Минтранс пересмотрит требования к фотосъемке при техосмотре

Минтранс смягчит требования к точности координат фотосъемки транспортного средства во время техосмотра, сообщили в министерстве. Новые правила планируются подготовить к 1 сентября 2021 года.

По новым правилам, которые вводятся с 1 марта, фотографии с координатами места проведения техосмотра, временем начала и его окончанием, и с другими данными технического диагностирования внесут в электронную базу данных ЕАИС ТО (единая автоматизированная информационная система технического осмотра). На фото должны быть указаны показания системы ГЛОНАСС "с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям".

Оказалось, что из-за плотной застройки спутниковый сигнал ГЛОНАСС искажается и операторы не могут выполнить требование о пятнадцатиметровой погрешности координат снимков. На совещании в Минэкономики с участием представителей МВД, Минтранса решили доработать требования к фотоснимкам – погрешность координат будет увеличена, уточнили изданию "Коммерсант" в пресс-службе министерства транспорта.

С 1 марта начинается аннулирование диагностических карт автомобилей, не прошедших техосмотр по новым правилам с занесением в единую электронную базу ЕАИС ТО, которую ведет МВД, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. За управление без ТО выписывается штраф: с 1 марта 2021 года вводятся и новые штрафы за отсутствие техосмотра для физлиц до 2 тысячи рублей.

Проходить обязательный техосмотр необходимо для автомобилей старше четырех лет. Доля автомобилей старше 10 лет составляет более 50%. Контроль ТО будет проводить министерство внутренних дел РФ согласно поправкам в федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Электронную диагностическую карту защитят усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средства. Бумажную диагностическую карту владелец автомобиля может получить по запросу для выезда за границу РФ.

С 27 июля 2020 года в России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр – без аккредитации, согласно подписанному президентом РФ закону. Компания, проводящая ТО, должна быть в реестре операторов технического осмотра.