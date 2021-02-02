Первый электрокар от Apple может быть построен на платформе Hyuindai

Сотрудничество Apple и Hyuindai, по мнению эксперта TF International Securities Мин-Чи Куо, вполне вероятно при создании электромобиля Apple Car. Куо сообщил инвесторам в аналитической записке, что первый электрокар Apple будет создаваться на модульной платформе Hyundai E-GMP, специально созданной для электромобилей.

По мнению Мин-Чи Куо, при успешном запуске проекта с Hyundai, в дальнейшем Apple может начать сотрудничать с General Motors, а также с европейскими производителями PSA для создания будущих моделей электрокаров и продажи их на других рынках.

Мин-Чи Куо в записке для инвесторов сообщает, что сотрудничество Apple с такими автопроизводителями, как Hyundai Group, GM и PSA, сократит время для подготовки Apple Car к выходу на рынок, так как у этих компаний имеется большой опыт разработки, производства и проверки.

Куо полагает, что Apple будет использовать ресурсы данных автопроизводителей. Также Куо добавил, что он подразумевает под использованием ресурсов автопроизводителей использование большого количества компонентов от компании Hyundai, так как в электромобиле используется компонентов больше в 40-50 раз больше, чем в смартфоне и самостоятельное выстраивание цепочки поставок может занять у Apple гораздо больше пяти лет. В таком случае компания упустит шанс составить конкуренцию таким гигантам, как Tesla.

По данным Куо проектированием и производством определенных компонентов займется Hyundai Mobis, ожидается, что Apple Car будет выпускаться на производственной линии Kia в США. Из-за недостатка опыта Apple в автомобилестроении, выпуск электрокара состоится не ранее 2025 года.

По данным Hyundai, электрокару на платформе Hyundai E-GMP требуется порядка 3,5 секунд для разгона с 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость составляет около 257 км/ч. Запас хода составляет более 480 км. Примерно 80% емкости батареи восполняется за 18 минут зарядки. Всего после 5 минут зарядки аккумулятора электромобиль способен проехать 96 км. Данные показатели имеют отношение к топовой конфигурации платформы. Вполне возможно, что показатели Apple Car будут несколько меньше.