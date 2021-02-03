В январе раскупались Lada XRAY и Lada Niva Legend

В первый месяц нового года вырос спрос на внедорожные модели "АвтоВАЗа", и снизились продажи традиционных лидеров рынка. В итоге в январе 2021 года продажи моделей Lada выросли на 0,3% за год до 21,857 легковых и легких коммерческих автомобилей.

Заметный рост показало семейство кроссовера Lada XRAY: продано 1,587 тысячи автомобилей (+28,1% к январю прошлого года), а продажи Niva Legend (ранее Lada 4x4) выросли до 2,004 тысячи автомобилей (+ 26,5% к январю 2020 года). Продажи коммерческих Lada составили 1015 автомобилей (+49,5%).

Продажи Lada Granta снизились в январе на 9%, до 7,720 тысяч с 8,470 тысячи машин в январе годом ранее, а продажи Lada Vesta на 15,4%, до 6,347 тысячи с 7,506 тысячи автомобилей. Эти две модели сохранили многолетнее лидерство по продажам среди других моделей Lada и годом ранее в это время спрос на них вырос на 11% и 6% соответственно.

"АвтоВАЗ" увеличил продажи кроссоверов. "При общем стабильном объеме продаж мы отмечаем увеличение продаж Lada в сегменте SUV, – отмечает исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне. – Это соответствует рыночной тенденции, где класс SUV недавно стал доминирующим". "АвтоВАЗ" в ближайшее время начинает продажи Lada Niva Travel. "Этот автомобиль, занимающий свою уникальную нишу, должен стать сильным игроком российского рынка в сегменте SUV", – заявил Морне.