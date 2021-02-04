"АвтоВАЗ" начал производство обновленного универсала Largus

"АвтоВАЗ" сегодня начал серийное производство обновленного семейства Lada Largus. Первым сошел с конвейера универсал Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет "Каракумы". О старте предзаказов и ценах объявят позже.

В универсале добавилось комфорта, а новая внешность стала солидней, современней и выразительней. Largus после обновлений получил отчетливый фирменный X-стиль: передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары от нового Renault Logan без светодиодов, диски колес и боковые зеркала Lada Vesta с обогревом. Фирменная "Икс-графика" используется в новых и модернизированных моделях Lada с 2015 года.

В салоне добавлена новая панель приборов и мультимедийная система от Renault Duster, руль от Vesta, передние сиденья XRay с подлокотником, на панели дверей кнопки стеклоподъемников. Добавлен подогрев сидений – три режима для передних. Есть передний и задний парктронники. Конструкция в целом и двигатели – прежние: 1,6-литровые бензиновые на 87 или 106 лошадиных сил с автоматом или механикой.

Эта модель пользуется большой популярностью среди частных клиентов, малого бизнеса и больших корпоративных парков, а по совокупности продаж Largus постоянно занимает третье место по продажам среди всех моделей "АвтоВАЗа" и первое место в сегменте коммерческих универсалов на рынке РФ.

Lada Largus стал первым совместным проектом "АвтоВАЗа" и Renault и для России дополнительно получил усиленное шасси, улучшенную антикоррозийную защиту. В своем классе это единственный семиместный автомобиль. В России уже произведено и продано более 450 тысяч Lada Largus. Среди них и двухтопливные универсалы и фургоны, Cross, автомобили для "Скорой помощи", социального такси и специальных служб.