Падение авторынка ускорилось в январе: лидеры роста и снижения

Авторынок в России продолжает сокращаться второй месяц подряд с декабря. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в январе 2021 года снизились на 4,2% до 95,213 тысячи машин, подсчитал комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В январе 2021 года продажи упали на 4,2%, или на 4,156 тысячи машин по сравнению с январем 2020 года, после снижения в декабре на 2,1% к декабрю 2019 года.

В январе продажи снизились и по сравнению с декабрем, когда было продано 166,7 тысячи машин. С декабря 2020 года рынок постепенно сокращается после трех месяцев непрерывного существенного роста.

"Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года, – заявил глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. – Пять наиболее продающихся брендов демонстрируют относительную стабильность. Некоторые бренды показывают существенный рост. Следует отметить, что впервые бренды из Китая находятся в верхней части рейтинга".

Продажи "АвтоВАЗа" – лидера рынка – в январе не изменились, а продажи KIA, занимающей второе место, выросли на 1%. Hyundai на третьем месте снизила продажи на 4%. Renault увеличила продажи на 3%, Škoda на пятом месте также увеличила продажи на 2%.

Наибольшее падение пережил Ford (-93% без учета фургонов), Chevrolet (-54%), Lifan (-43%), Mitsubishi (-39%), Nissan (-34%), УАЗ (-33%), Geely (-29%), Honda (-23%), Suzuki (-21%), Volkswagen (-10%), Toyota (-17%).

Среди лидеров роста Cadillac, удвоивший продажи (+118%), Peugeot (74%), Porsche (63%), Volvo (+58%), Lexus (+29%), Haval (+28%), Audi (+23%), Subaru (+10%).

Количество проданных поддержанных легковых автомобилей в России за 2020 год выросло на 1,7% до 5,5 миллиона машин, а продажи новых легковых автомобилей второй год подряд снизились – на 9,1%, или на 160 тысяч единиц, до 1,599 миллиона машин.