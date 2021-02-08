В январе продажи китайских автомобилей в России увеличились на 52%

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в январе нынешнего года в России было реализовано 4608 легковых автомобилей китайских производителей, что на 52,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако произошло сокращение на 4,2% российского автомобильного рынка.

По данным аналитического агентства "Автостат", россияне охотнее покупали легковые автомобили китайского автопрома, доля которых на отечественном авторынке выросла на 5%. В прошлом году доля китайских авто на российском рынке составляла 3,9%.

По продажам среди китайских легковых автомобилей лидирует Chery. Этой марки было реализовано 1914 единиц, что в 4,5 раза больше, чем в январе прошлого года. У Chery самой популярной оказалась модель Tiggo 4. Их было продано 865 штук.

Почти вровень с ней продается и Tiggo 7Pro – 849. Значительно просела по продажам модель Tiggo 8, этой модели продалось всего 199 единиц. В январе был продан 81 автомобиль TXL премиальной марки Cheryexeed.

После Chery, второе место занимает Haval, прибавивший по продажам 28%, реализовав 1567 автомобилей. На третьей позиции расположился Geely, продажи которого упали на 29%, составив 555 штук. Помимо этого в январе были отмечены перебои с поставками Tugella и Coolray. В свободной продаже была только модель Atlas.

По данным аналитиков агентства, примерно 90% продаж автомобилей китайских производителей на российском рынке приходится на тройку лидеров. Помимо этого на авторынке в России есть и другие марки. Такие как Changan, продавший 263 единицы. Также россияне купили 96 автомобилей FAW, GAC было продано 27 штук. Продажи Brilliance составили 13 автомобилей.