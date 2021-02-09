Mitsubishi в 2021 году планирует увеличить продажи в России на 25%

Пресс-служба японского концерна сообщает, что основными задачами в 2021 году будут улучшение качества обслуживания покупателей, запуск новых моделей, таких как Eclipse Cross и Pajero Sport, а также продолжение процесса переоформления дилерской сети.

Президент и главный исполнительный директор ООО "ММС Рус" Осаму Иваба сообщил, что в качестве целевого показателя объема продаж на 2021 год заявлено более 35 000 новых автомобилей.

Ожидается, что в апреле текущего года в России начнутся продажи обновленного Eclipse Cross, представленного с двумя вариантами силового агрегата: атмосферным двигателем объемом 2.0 л, который раньше не устанавливался на данной модели, с передним приводом и турбированный полуторалитровый двигатель с полным приводом.

Экстерьер автомобиля выполнен в обновленном стиле Dynamic Shield, а интерьер оснащен новой мультимедийной системой Mitsubishi Connect с восьмидюймовым экраном. Помимо этого у Eclipse Cross присутствует панорамная крыша с люком на электрическом приводе.

Также российские дилеры в мае ожидают обновленный внедорожник Pajero Sport. Это авто по праву считается самым мощным внедорожником Mitsubishi. В России он будет представлен в бензиновой и дизельной версиях. Производиться Pajero Sport будет на калужском заводе "ПСМА Рус".

Внешний вид Pajero Sport тоже обновился за счет фар, которые начинаются от передней решетки с комбинированными лампами в углах бампера. Высокий капот и довольно крупные хромированные детали придают автомобилю достаточно современную внешность. В салон встроен восьмидюймовый цветной ЖК-дисплей, помимо этого открывать и закрывать багажник теперь можно при помощи смартфона.

Согласно новым требованиям были переоформлены 50 дилерских центров Mitsubishi в 2020 году. Современная дилерская сеть в России состоит из 109 центров, 6 из которых новые. В текущем году планируется переоборудовать еще 25 дилерских центров.