Mitsubishi начала производство кроссовера Outlander четвертого поколения

Японский концерн Mitsubishi сообщил о начале выпуска серийного кроссовера Outlander четвертого поколения на заводе в городе Окадзаки.

Мировое представление новой модели пройдет 16 февраля в США, куда будет отправлена первая партия автомобилей.

Инновационная платформа, на которой построен новый Outlander, разработана автоконцерном Renault–Nissan–Mitsubishi. Кроссовер будет иметь бензиновый двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 184 л.с, работающий в паре с вариатором. Привод будет передний или полный. В некоторых странах будет представлена гибридная версия, однако в России ее пока ожидать рано.

Прежде всего продажи новинки стартуют в США, Канаде, Пуэрто-Рико и спустя какое-то время кроссовер четвертого поколения поступит на рынки в других странах. Для России планируется начать выпуск кроссовера на заводе Mitsubishi в Калуге.

Ранее поступала информация о том, что скоро прекратятся продажи в России самого мощного Outlander с V-образным трехлитровым бензиновым двигателем. Следовательно, самым мощным станет Outlander четвертого поколения с объемом двигателя 2,4 литра и 167 л.с. Стоить новинка будет от 2 309 000 рублей.