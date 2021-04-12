За шины не по сезону будут штрафовать

МВД подготовило поправки в правила дорожного движения (ПДД): с 1 июня планируется штрафовать на 500 рублей за вождение на летней или зимней резине вне сезона, следует из проекта документа министерства.

В июне, июле и августе планируется ввести запрет на использование зимней резины с шипами, а в декабре, январе и феврале – на летней, цитирует документ "Российская газета".

Срок действия запрета будет зависеть от климатической зоны.

В 2015 году вступил в силу технический регламент Таможенного союза, в котором предусмотрены жесткие ограничения по использованию шин. Впервые они официально разделяются на летние и зимние. Новая версия Техрегламента – единая для всех стран Таможенного союза. Как сообщили тогда в Госавтоинспекции, климатические особенности регионов в расчет не принимаются: с декабря по март все автомобили должны передвигаться на зимних шинах. При этом в регионах, где климатическая зима устанавливается раньше декабря, местные власти могут увеличить сроки запрета эксплуатации транспортных средств без зимней резины. За нарушение был предусмотрен штраф в 500 рублей. Но с тех пор норма в России не заработала.