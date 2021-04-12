Китайский Haval будет собирать в России два новых внедорожника

Китайский автомобильный бренд готовит выпустить в продажу на российский рынок сразу два внедорожника Big Dog и Wey Tank, презентация которых состоялась на недавно прошедшей конференции для дилеров компании в Сочи.

По данным портала "Китайские автомобили", сборка обеих новинок будет производиться на автозаводе Haval в Туле примерно в 2023 году. Однако в представительство бренда пока избегают официальных сообщений о продуктовых планах.

Wey Tank 300, это рамный внедорожник, который построен на платформе Great Wall P01. Размеры автомобиля сопоставимы с российским УАЗ "Патриот". Длина внедорожника составляет 4760 мм., в высоту Wey Tank – 1927 мм., а ширина составляет 1930 мм. Колесная база соответствует 2750 мм., а дорожный просвет – 224 мм. Wey Tank получил 2-литровый турбомотор, мощностью 227 л.с. в паре с 8-ступеняатой коробкой автомат ZF и системой полного привода part-time. Стоит Wey Tank 300 в Китае 175,8 – 220 тыс. юаней (2,07 – 2,59 млн. рублей).

У Haval Big Dog определенно внешнее сходство с Wey Tank, однако, габариты более скромные длина – 4620 мм., ширина 1890 мм., а высота – 2730 мм. Размер колесной базы составляет 2738 мм. Свое название автомобиль получил благодаря своим поклонникам, которые так его назвали в онлайн-опросе. Внедорожнику дали полуторалитровый двигатель на 169 л.с. в паре с «роботом» 7DCT и передним приводом. Автомобиль версии 4х4 оснащен двухлитровым мотором на 211 л.с. В Китае эта машина стоит 117,9-155,9 тыс. юаней (1,39 – 1,84 млн. рублей.)

В настоящее время в России модельный ряд Haval представляют кроссоверы F7 и F7х, а также рамные внедорожники H5 и H9, которые выпускаются на тульском заводе бренда. Также на этом заводе начато производство еще одной новинки – компактного кроссовера Haval Jolion, продажи которого в России стартуют в конце весны. Всего в ближайшие три года Haval намерен поставить на российский рынок пять новых моделей своих автомобилей. По неофициальным данным, в России ожидается внедорожник Н6 третьего поколения.

По данным "Автостата", в марте российскими представителями Haval было продано 2833 автомашины, это на 77% больше показателей предыдущего года. На сегодняшний день Haval является лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей на российском рынке. Помимо этого, бренд вошел в ТОП-10 ведущих автокомпаний в России в целом, об этом сообщает АЕБ. За первые три месяца текущего года в России было реализовано 1558 автомобилей Haval, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года.