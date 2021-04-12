"АвтоВАЗ" начал продавать автомобили с новой мультимедийной системой

"АвтоВАЗ", крупнейший в стране автопроизводитель, объявил о начале продаж автомобилей с мультимедийной системой Lada EnjoY Pro.

Первыми новую систему получили Vesta, включая версию Sport, Xray Cross и Xray. В основе 8-дюймовый HD-экран с матрицей IPS. В систему интегрирован сервис Яндекс.Авто с навигатором, музыкой, голосовым помощником "Алиса" и интернетом.

Система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto и работает под управлением модифицированной автомобильной версии Android 9.

"В итоге получилось решение, сопоставимое со смартфонами по многим параметрам, среди которых плавность работы, скорость отклика и быстродействие'', – пояснил Михаил Малахов, руководитель лаборатории Яндекс.Авто.