Профицит бензина в России достиг 12%, но на цене это не сказывается

Производство бензина в России превысило внутренний спрос на 10-12%, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала "Россия 24".

"По дизелю у нас профицит двукратный, то есть мы производим вдвое больше, чем потребляем. По бензину профицит составляет 10-12%", – отметил Сорокин.

Необходимо увеличить профицит бензина на российском рынке. "Наша задача – обеспечить рынок достаточным количеством нефтепродуктов, чтобы удовлетворить любые сценарии спроса на бензин", – добавил замминистра.

По данным ЦДУ ТЭК, запасы бензина в России увеличились к 6 апреля на 0,9% в недельном выражении до 1,695 млн тонн, запасы дизельного топлива – на 4,3% до 2,709 млн тонн.

Правительство рекомендовало российским нефтяным компаниям увеличить запасы бензина к 1 июня до 1,8 млн тонн.

Однако накопленные излишки бензина не сказываются на его цене, которая выросла с начала года на 3,3%, при том, что за весь 2020 год бензин подорожал на 2,5%. На стоимость топлива влияет другое – так, через месяц после принятия правительством решения об изменении демпферного механизма биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 3,6% до 52980 руб. за тонну.