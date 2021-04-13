МВД встревожено: растет число способов "обхода" нового техосмотра

Растет количество способов обхода нового техосмотра транспортных средств – диагностические карты по-прежнему можно купить без прохождения процедуры, а за "дело" взялись и хакеры.

Теперь научились "добавлять" в фото координаты прибывающих на техосмотр автомобилей, которые с 1 марта передаются в базу данных МВД, следует из данных мониторинга ГИБДД. Мошенники увеличили стоимость своих услуг за "техосмотр" в три раза до 1,5–2 тысяч рублей, а в полиции уже завели более сотни дел против пунктов ТО и экспертов, участвующих в незаконных схемах.

МВД встревожено. "Установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами, — сообщается в письме заместителя начальника ГИБДД Николая Шеюхина в Минтранс (цитата "Коммерсант"). — Отсутствие защиты позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям".

С 1 марта весь приезжающий на техосмотр транспорт обязательно фотографируется с указанием координат автомобиля и пункта ТО. Данные передаются в базу МВД и проверяются в момент подтверждения электронной подписью технического эксперта, ответственного за процедуру.

Но есть много возможностей для загрузки поддельных данных в систему, начиная от редактирования фотографий, и заканчивая заменой номеров на фото похожих машин, поясняют IT-эксперты. Для указания фальшивых координат на фотоснимке есть десятки доступных программ. Через редактирование EXIF-данных на снимок вносятся и нужная дата, модель фотоаппарата, разрешение – все как на обычном снимке JPG или другого формата.

Самый простой способ – автомобиль за деньги отгоняют на нужный пункт ТО, там фотографируют и возвращают владельцу, не проводя техосмотра. Такой пример привел координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. На пункте техосмотра, сделают фотографии автомобиля и уберут в Photoshop недостатки, например, трещины на лобовом стекле и т.д.

Правительство ранее продлило на полгода – до 1 октября – диагностические карты, действие которых закончилось до 1 февраля 2021 года. Отсрочку получили 14,5 миллиона новых транспортных средств с возрастом не более 4 лет. Но владельцы автомобилей 2017 года выпуска обязаны в 2021 году должны пройти первую проверку. По данным МВД, уже зарегистрировано более 890 тысяч карт по новым правилам ТО.