Футуристический минивэн Hyundai появится и в России

Hyundai Motor Company сегодня официально представила новую линейку многоцелевого минивэна Staria, среди версий: обычный пассажирский, VIP, автомобиль скорой помощи, компоновка для кемпинга, грузоперевозок. Это вторая премьера в апреле – ранее Hyundai рассказала о спортивном кроссовере Kona N.

Футуристические минивэны поступят в продажу во второй половине 2021 года, а в России – в конце года или в начале нового. Модель создана с учетом обкатанных технологий, которые уже есть в серийных минивэнах и кроссоверах Hyundai.

Планируются версии в восьми цветах кузова, в конфигурациях от 2 до 11 мест и в двух вариантах: обычном и премиум-класса. В салоне установлен новый 10,25-дюймовый дисплей, сенсорная центральная панель и кнопочное переключение передач.

Кресла 9-местной модели Premium во втором ряду могут поворачиваться на 180 градусов. Размер колесной базы минивэна – 3273 мм, общая длина – 5253 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1990 мм. Для грузовых перевозок предлагается максимальное пространство на 5000 литров, или для одновременной перевозки трех европаллет.

В силовой линейке два модернизированных мотора –дизельный 2,2-литровый турбодвигатель VGT и бензиновый двигатель Smartstream G6DIII MPI объемом 3,5 литра. Дизель мощностью 177 л.с. (431 Нм крутящего момента) сочетается либо с шестиступенчатой ​​механической, либо с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Бензиновый мотор мощностью 272 л.с. (331 Нм) работает с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Значительно доработана многорычажная подвеска на задней оси для большего комфорта в салоне: угол наклона вертикальной стойки и передаточное отношение амортизаторов. Модернизированы тормозные суппорты и диски для необходимого тормозного усилия даже при большом размере модели. В комплектациях предусмотрены современные и общеизвестные опции помощи водителю – при парковке, движении и т.д.