Мантуров: правительство расширит госпрограмму льготного автокредитования и лизинга

Правительство продлит действие государственной программы поддержки спроса в автопроме и расширит возможность участия в этой программе, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на онлайн-брифинге Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"В ближайшее время правительство добавит средства на компенсацию (банкам – прим. ред.) по льготному автолизингу и автокредитованию. Расширим категории, в том числе кому предоставлять средства. Думаю, этих мер достаточно для стимулирования рынка до конца года", – отметил Мантуров.

В 2021 г. на программу льготного автокредитования из бюджета выделили 8,9 млрд руб. Однако автодилеры в феврале начали отмечать случаи отказа банков выдавать льготные автокредиты в связи с исчерпанием лимитов по госпрограмме.

Программа льготного автокредитования предусматривает скидку в размере 10% (для жителей Дальнего Востока – 25%) от стоимости автомобиля. Государство возмещает деньги за предоставляемые скидки.

Под действие программы подпадают автомобили стоимостью до 1,5 млн руб., в том числе все модели "АвтоВАЗа", "УАЗа" и "ГАЗа", а также модели Renault (Logan, Duster, Sandero, Kaptur и Arkana), Hyundai (Creta, Solaris) и Kia Rio.

В рамках госпрограммы льготного лизинга государство возмещает банкам предоставляемые скидки по договорам лизинга. В программе могут участвовать все модели "УАЗа" (3303, 3741, 3909, 3962 и 2206), Lada Largus, автомобили и шасси "Урал", "ГАЗ Соболь", "GAZelle Бизнес", "GAZelle Next", "ГАЗон", "Садко", Ford Transit, автомобили и шасси "КамАЗ".

Правительство разрабатывает программы поддержки производителей автокомпонентов с помощью льготных займов (под 1% в год) от Фонда развития промышленности (ФРП).

"По завершении работы проекта и с началом выпуска готовой продукции фонд будет списывать до 50% предоставленного производителю займа. То есть вы получаете льготный заем под 1% годовых, и вам еще спишут половину этого займа, если вы начнете выпускать автокомпоненты в России. Мы посмотрели, как работают западные страны в этом направлении, и посчитали возможным внедрить такой механизм, проведя "пилот" на автокомпонентной отрасли", – пояснил Мантуров.

При этом в бюджете на 2021 г. на поддержку производства автокомпонентов с помощью займов от ФРП заложен лишь 1 млрд руб.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать к середине апреля вопрос о дополнительной поддержке производства автокомпонентов с использованием средств ФРП.