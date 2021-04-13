ГИБДД напомнила о штрафах для велосипедистов

Количество штрафов и аварий с участием велосипедистов резко выросло вместе с потеплением и с началом велосезона: многие выехали, забыв о правилах.

Госавтоинспекция предупреждает, что любой, кто управляет велосипедом, мопедом, и нарушает правила, может быть оштрафован на 800 рублей. Если в этом случае нарушитель будет в подпитии, то можно получить штраф от 1000 до 1500 рублей.

Кроме движения по велодорожкам можно выезжать и на крайнюю правую полосу обычной дороги: для этого возраст должен быть не менее 14 лет и необходимо держаться как можно ближе к правому краю. Если едет группа велосипедистов, то не должно быть более 10 человек в колонне, а между группами – не менее 80 метров. Запрещается выезд на автомагистраль. По пешеходному переходу запрещается движение на велосипеде, а только держа его рядом с собой.

И необходимо помнить о сигналах: поднимать вверх любую руку при остановке, показывать рукой в сторону поворота.

По тротуарам без велодорожек ездить можно, но без помех пешеходам. Нельзя управлять велосипедом одной рукой, перевозить пассажиров, разрешается перевозка детей до 7 лет на специальном сиденье и только по пешеходным дорожкам в парках, тротуарам, велодорожкам. При вечерних и ночных поездках рекомендуется одежда со светоотражающими элементами.