Партнерами Apple в производстве электромобиля станут LG и Magna

Apple "очень близка" к подписанию соглашения с южнокорейским технологическим гигантом LG и канадским производителем автомобильных компонентов Magna. Как пишет Korea Times, партнеры планируют вместе производить электромобиль под брендом Apple.

В прошлом году наиболее вероятным партнером Apple в ее активно развивающемся автомобильном проекте считалась Hyundai. Южнокорейский автопроизводитель даже осмелился объявить о грядущем партнерстве в пресс-релизе, из-за чего Apple, стремящаяся не афишировать своих планов, от сотрудничества отказалась.

Хотя Magna не производит автомобилей под своим брендом, а LG вообще никогда не была напрямую не связана с автоиндустрией, недавно именно эти две компании объявили о партнерстве "LG Magna e-Powertrain". В декабре прошлого года они договорились совместно разрабатывать для электромобилей моторы, инверторы и зарядные устройства.

Именно с этим совместным предприятием, по сведениям южнокорейской газеты, Apple и заключила соглашение о производстве первых массовых партий электромобилей. Источник издания подчеркнул, что детали сотрудничества пока обсуждаются, а анонс машины Apple может состояться в 2024-м году.

Как отмечает издание The Drive, выбор партнеров для создания первых "Apple Car" выглядит логично: у LG производитель iPhone давно закупает дисплейные матрицы, а Magna, в отличие от Hyundai, имеет большой опыт разработки и производства продукции на заказ. Австрийское подразделение Magna уже, например, производит электромобили Jaguar I-Pace и обычные бензиновые Toyota Supra.