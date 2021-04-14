Spotify выпустил "автомобильную штуку"

Крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify начал в США необычный эксперимент. Компания бесплатно раздаст выбранным подписчикам свой первый гаджет — Car Thing ("автомобильная штука").

Устройство предназначено в первую очередь для владельцев автомобилей, не оснащенных продвинутыми мультимедийными системами или операционками Apple Car Play и Android Auto, обеспечивающими интеграцию со смартфонами.

Размерами экрана Car Thing напоминает смартфон и крепится на приборную панель. В комплекте с гаджетом идут три разных крепления — на вентиляционную решетку, в лоток для CD и на приборную панель, адаптер в прикуриватель и кабель — без него лишенный батарей "смарт-экран" работать не сможет.

Для управления служат голосовые команды (обращаться к Car Thing следует словами "Hey, Spotify"), четыре кнопки для запуска персонализированных плейлистов, а также еще две клавиши на передней панели. Все это используется, чтобы контролировать приложение Spotify, подключив Car Thing по Bluetooth к смартфону — ведь собственного модема для стриминга музыки по сети у устройства нет.

В Spotify пока не говорят о планах вывести Car Thing в свободную продажу, называя его экспериментальным. Чтобы получить шанс стать его обладателем, пишет The Verge, нужно проживать в США и зарегистрироваться на специальном сайте. Тем, кого Spotify выберет для получения устройства, придется оплатить его доставку.