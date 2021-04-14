Машина до миллиона: Chevrolet Cobalt возвращается

Несколько лет марка Chevrolet не подавала признаков активности в массовом бюджетном сегменте, предлагая только дорогие модели. И вот традиция прервалась. Встречайте, новый Cobalt.

Стоп, почему новый? На самом деле этот компактный седан известен с 2013 года. Потом он ненадолго стал Ravon, а теперь снова вернулся "к корням". С тех пор его облик не изменился, и это чувствуется. Раньше он поставлялся в Россию из Узбекистана, теперь – из Казахстана.

На качестве сборки кузова такой переезд не сказался: зазоры между панелями аккуратные, окраска тоже не вызывает нареканий. Цена тестового автомобиля – 899 тысяч 900 рублей.

Соперники: Hyundai Solaris, Renault Logan и отечественная Lada Vesta.

Интерьер во многом старомоден. Здесь даже сенсорного экрана нет, а ведь у нас на тест-драйве топовая комплектация.

Из опций разве что кондиционер, обогрев сидений и магнитола. А вот привычный многим мультируль или центральный подлокотник вы здесь не найдете. Передние кресла тоже не назовешь очень уж комфортными – больно короткие у них спинки и подушки. Угнездиться в таких человеку ростом выше среднего проблематично.

Второй ряд по меркам сегмента довольно просторный. Но здесь нет ни USB-разъемов, ни потолочной подсветки. А вот у конкурентов все это имеется.

Багажник подкупает солидным объемом, но поручень для его крышки могли бы и предусмотреть.

В России Cobalt предлагается только с одним вариантом двигателя. Для этого сегмента норма. Полуторалитровый атмосферник развивает 106 лошадиных сил. У него цепной привод ГРМ, да и вообще этот мотор считается надежным. Еще одно важное достоинство – возможность заправлять 92-м бензином.

Динамика средняя. Ускоряется автомобиль уверенно, но не сказать, чтобы шустро. При этом у него современный и очень толково настроенный шестиступенчатый автомат. Передачи он переключает четко и с минимальными рывками.

Этот Chevrolet поощряет спокойную, неторопливую езду. Активным водителям его повадки вряд ли понравятся.

Руль не самый чувствительный, хотелось бы больше информации о ситуации под колесами. Скоростные маневры он тоже не любит – поворачиваемости шасси точно не хватает. Но главный недочет – отсутствие системы стабилизации, которая уже давно стала нормой жизни. Поэтому водителю приходится надеяться только на себя – в случае ошибки электроника его не подстрахует.

Но есть у подвески и хорошая черта – отличная энергоемкость. Какие бы ямы не попадались на пути, шасси их проглатывает с завидной эффективностью.

В нынешнем виде Chevrolet Cobalt трудно соперничать с более свежими конкурентами. Вся надежда на обновленную версию, которую обещают привезти в течение года.