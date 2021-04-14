За рулем или в вагоне: когда выгодно путешествовать на поезде со своим авто

Еще три года назад большинство россиян предпочитали путешествовать самолетом, но с началом пандемии коронавируса правила поменялись. В частности, на время оказались недоступны перелеты за рубеж, и путешественники переключились на внутренний туризм.

"Последний год показал популярность автопутешествий и многие предпочитают путешествовать на своем авто", – сообщил советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Все популярнее сегодня становится и идея объединения нескольких видов транспорта. Действительно, 5-7 тысяч километров преодолеть на авто непросто, а уже в месте отдыха хочется ездить на своем автомобиле.

Отправить автомобиль поездом уже можно из Москвы и Санкт-Петербурга в Адлер, из Москвы в Казань, Ростов-на-Дону, Самару и Санкт-Петербург, а также из Казани в Адлер и Ростов-на-Дону, а из Санкт-Петербурга – в Воркуту и обратно. В зависимости от расстояния билет для авто обойдется вам в сумму от 8 до 40 тысяч рублей.

Что же выгоднее: ехать на машине или везти авто на поезде? Например, транспортировка машины в Крым будет стоить 35 тысяч рублей плюс примерно 10 тысяч рублей – это стоимость железнодорожных билетов на двух-трех членов семьи. Если поехать на авто, по пути из Москвы в Крым придется останавливаться на ночлег несколько раз. Минус 10-15 тысяч рублей. К этому стоит добавить расходы на бензин, оплату проезда по платным участкам автодорог, например трассы "Дон" – еще не менее 10 тысяч рублей. В итоге, вместе с питанием получится около 35 тысяч рублей.

Выходит, чем дальше расстояние и больше пассажиров, тем выгоднее путешествия на машине. Либо еще один вариант – арендовать авто уже на месте.

"Все зависит от цены аренды на месте. Таких сервисов сейчас много: вы можете арендовать машину на железнодорожном вокзале или в аэропорту города прибытия. В среднем недельная аренда стоит 20-35 тысяч рублей", – рассказал Дмитрий Горин.

Впрочем, если ехать вам нужно недалеко, а в точке назначения принципиально нужно именно свое авто, то можно выгодно оформить и перевозку. Сначала вы подаете заявку на официальном сайте, затем выкупаете билет в кассе вокзала. Перед отправлением поезда транспорт тщательно осматривают специалисты службы безопасности. Вагон сопровождают два специалиста, они же и разгружают его.

Перевозка машины на поезде в таком случае позволит сэкономить на ночлеге и сократить пробег транспортного средства. Таким образом все три способа путешествовать имеют свои преимущества. Так что перед тем, как отправится в путь, посчитайте, что окажется выгодным именно для вас.