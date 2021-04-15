В этом году появится упрощенный порядок взимания штрафов

Взыскивать штраф с российских водителей в 2021 году Служба судебных приставов будет в упрощенном порядке. Это одна из приоритетных задач, заявил на расширенной коллегии министерства юстиции глава Минюста Константин Чуйченко. Упрощенный порядок будет распространяться на суммы штрафов менее 10 тысяч рублей.

Приставы при действии такого механизма после получения постановления в электронном виде будут взыскивать штраф без возбуждения исполнительного производства, в автоматическом режиме списывая средства со счетов должника в банке и иной кредитной организации. Исключение процедуры возбуждения исполнительного производства не значит автоматического списания без предварительного уведомления должника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов.

Также Служба судебных приставов в 2021 году должна создать реестр, в котором будут сведения об исполнительных документах. Такой реестр должен исключить случаи ошибочного взыскания штрафов с лиц, у которых совпадают фамилия, имя, отчество и дата рождения. Для исключения ошибок в реестре будет обязательной идентификация граждан по страховому номеру индивидуального счета. В России на 146 миллионов населения приходится порядка 8 тысяч человек, у которых с кем-то другим совпадают ФИО и дата рождения. Кроме того, в числе приоритетов ФССП и упрощение процедуры признания налоговой задолженности безнадежной.