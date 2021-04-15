"Бэушный" обман: у половины подержанных машин в России скручен пробег

– У меня пробег – 181 тысяча. Когда мне ее починили, – говорит о совей машине Ания Батаева, – у меня всплыл другой пробег: 479 тысяч.

Покупая свою первую машину, Ания Батаева из Петербурга и не думала, что трудовой стаж "ласточки" окажется на триста тысяч километров больше. Причем, на сделку она брала своего механика!

Говорит, вскоре неплохая с виду иномарка начала рассыпаться на глазах. Но продавец уже пропал.

"Я ему начала звонить, а он меня уже заблокировал. То есть, я думаю, что он знал точно, какой у машины пробег, и просто скрыл это", – поясняет Батаева.

И так скрывают, по данным экспертов, километраж каждой второй "бэушной" машины. Сайты объявлений буквально пестрят вариантами с удивительно низким пробегом на фоне приличного возраста. Объяснения у продавцов – как под копирку.

– Потому что у меня несколько машин, а это подменная.

– Предыдущий хозяин в основном на ней в Европу ездил.

В подобных случаях верить продавцу на слово – себе дороже, предупреждают эксперты.

"Если продают машину, срок годности которой уже подходит к концу, пробег может скрутить и продавец, и перекупщик, – предупреждает автоюрист Дмитрий Славнов. – Никто никогда не скажет, сколько эта машина проездит и отвечает ли она вообще критериям безопасности на дороге".

Недостоверную информацию о возрасте машин нередко выдают и автосалоны.

Проведем эксперимент. Вместе с экспертом по подбору находим подозрительное объявление. Менеджер по телефону уверяет: крашеных деталей нет, пробег реальный.

– Пробег у нее как заявлен в объявлении?

– Сто сорок шесть с хвостом, да.

Идем в автосалон. После 15-минутной проверки нестыковки с заявленной информацией становятся налицо.

На одометре у нас здесь 146 тысяч километров, в отчете по проверке истории автомобиля мы видим, что пробег был 348 тысяч в феврале этого же года.

Оно и понятно, говорят эксперты, ведь машины с маленьким километражем продаются куда дороже.

Найти услугу по скрутке одометра сегодня можно в пару кликов. Стоит – копейки!

"Как правило, это мобильные специалисты, которые даже не базируются в каких-то конкретных точках. Они приезжают к собственнику автомобиля прямо на место и скручивают, не отходя от обычного места стоянки автомобиля", – добавляет основатель сервиса по подбору автомобилей Павел Будяков.

Таких дельцов и предлагают наказывать депутаты, сравнивая изменение пробега с подделкой документов. Тем более, что незнание покупателя о реальном износе узлов и агрегатов может привести к настоящей трагедии. А потому и ответственность должна быть вплоть до уголовной, как, например, в Японии, Германии и США.

"Надо запретить в первую очередь рекламу. Штрафы должны быть предусмотрены как для публикаций возможности проведения изменения данных одометра, так и за саму эту деятельность", – подчеркивает зампред думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Осталось разобраться, как полиция будет вычислять виновных в конкретных преступлениях. Ведь пока сделать это почти нереально, уверены эксперты.

Впрочем, помочь в этом могут электронные ПТС и покупка машин через сайт госуслуг. Тогда вся история о владельцах, авариях и ремонте будет собираться в единой базе. А значит, выдавать старый транспорт за новый станет просто невыгодно.