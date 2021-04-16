МВД назвало частые ошибки при сдаче на права по новым правилам

МВД РФ отметило четыре самые частые ошибки при сдаче экзамена на права по новым правилам: создание помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в движении, нарушение требований разметки, неиспользование сигнала указателя поворота и неуверенное управление машиной.

К такому выводу министерство пришло по итогам анализа результатов за первую неделю сдачи экзамена на водительские права по новым правилам – с 1 по 8 апреля 2021 года, сообщило РИА Новости.

Среди частых ошибок и "параллельная парковка", и "заезд в бокс" при проведении отдельного экзамена на площадке: кандидаты нарушали границы зон выполнения маневров.

1 апреля вступили в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права. Главное новшество – теперь начинающие автомобилисты демонстрируют технику вождения не на учебной площадке, а на городских улицах.

Обязательные упражнения все те же: параллельная парковка и заезд в бокс задним ходом, а также разворот в ограниченном пространстве. С одной стороны, сам экзамен стал проще. Например, на параллельную парковку и въезд в гараж есть две попытки, а раньше упражнения нужно было выполнить с первого раза. Однако места для маневра по новому регламенту стало меньше: бокс сузился на полметра.