Производство легковых автомобилей в России резко выросло в I квартале

Производство легковых автомобилей в России выросло в I квартале на 13,2% до 365 тыс. машин, грузовиков – на 41,9% в годовом выражении до 38,5 тыс. машин, сообщает Росстат.

В марте выпуск легковых автомобилей взлетел на 32,3% в годовом выражении до 146 тыс. машин (+ 17% к февральскому показателю), грузовиков – на 34,3% до 17,6 тыс. машин (+ 17,5% к февральскому показателю).

Производство автобусов массой свыше 5 тонн сократилось в I квартале на 11,7% в годовом выражении до 2,5 тыс. шт. В марте показатель упал на 5,7% в годовом выражении до 1 тыс. шт. (- 2,2% к февральскому показателю).

Выпуск двигателей внутреннего сгорания вырос в I квартале на 6,1% в годовом выражении до 74,6 тыс. шт. В марте производство увеличилось на 9,6% в годовом выражении до 31,2 тыс. шт. (+ 7,4% к февральскому показателю).

Производство автомобильных кузовов выросло в январе-марте на 39,9% в годовом выражении до 8 тыс. шт. В марте выпуск увеличился на 39% в годовом выражении до 3,5 тыс. шт. (+ 19,8% к февральскому показателю).

Между тем выпуск легковых автомобилей сократился в I квартале 2020 г. на 15,5% в годовом выражении до 323 тыс. машин, грузовиков – на 6,7% до 27,7 тыс. машин.