Автомобилисты против мотоциклистов: сезон начался

Резкий маневр – и байкер на асфальте. Середина апреля – самое травмоопасное время на дорогах, ведь на них стремительно врываются еще одни участники дорожного движения.

Мотоциклисты печально усмехаются: обычно учит опыт. Вот и Сергей больше не бежит впереди паровоза и не торопится открывать сезон. Несколько лет назад из-за слишком раннего и резвого старта он попал в серьезное ДТП.

"Водитель, не посмотрев в зеркало, развернулся вот прямо передо мной. После этого произошло ДТП, и я потерял селезенку, лежал в больнице", – рассказал байкер.

Теперь Сергей советует всем байкерам быть предельно внимательными, ведь автомобилисты за полгода успели забыть о существовании юрких мотоциклов. Причем если мотоциклисты попадают в аварию, то травм не избежать. Отсюда и печальная статистика.

"В прошедшем году на российских дорогах было более 11 тысяч ДТП, в которых пострадали 12 тысяч человек. Водители мототрнспортных средств были виновны в двух из трех ДТП с их участием", – рассказал старший инспектор по особым поручениям главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Антон Белан.

Именно поэтому жизненно важно сейчас вспомнить о некоторых правилах поведения на дороге. Они касаются, как автомобилистов, так и мотоциклистов. Последним стоит взять на вооружение несколько лайфхаков. В частности, лучше обозначить себя на дороге – включить дальний свет, использовать звуковые сигналы. Но самый лучший совет – будьте предсказуемы во время движения. К примеру, водители привыкли, что почти все мотоциклы ездят между предпоследним и последним рядами.

"Очень плохо, когда мотоциклисты от таких договоренностей негласных отходят и начинают шалить. Они начинают ездить между вторым и третьим рядом по разделительной и так далее – вот этого ты уже не ожидаешь", – говорит автоэксперт, главный редактор автомобильного журнала Максим Кадаков.

В любом случае, все тонкости мотомастерства перед сезоном лучше освежить. Например, отработать на мотодроме.

Конечно, делать все вышеперечисленное или нет – зависит исключительно от воли самого мотоциклиста. Однако стоит помнить, что на кон поставлены жизнь и здоровье – свои и окружающих.