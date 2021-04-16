В России началось создание аэромобиля с циклическими движителями

Стартовали работы по созданию шестиместного аэромобиля "Циклокар" с циклическими движителями, первые полеты летающей машины запланированы на 2022 год.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

Отмечается, что грузоподъемность "Циклокара" составит 600 килограммов.

Сообщается, что проект машины, разработанной в институте теплофизики Сибирского отделения РАН, с полностью электрической силовой установкой будет развивать максимальную скорость до 250 километров в час с дальностью полета до 500 километров.

При этом аэромобиль сможет садиться на наклонную поверхность – до 30° и вертикальные поверхности. При этом пилотировать машину можно будет как непосредственно с ее борта, так и с наземного пункта управления – уже в качестве беспилотного летающего объекта.