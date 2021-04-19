Дептранс прокомментировал запрет на грузовики в пределах МКАД

Ограничения на движение грузовиков от 3,5 тонны в пределах МКАД сделают жизнь москвичей удобнее и безопаснее.

Как передает РИА Новости, об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мегаполиса.

Отмечается, что решение о переводе большегрузных автомобилей свыше 3,5 тонн на ЦКАД и другие автомагистрали затронет только транзитные грузовики, для машин, доставляющих в Москву продовольствие – ничего не изменится.

Сообщается, что для того, чтобы грузоперевозчики могли заранее адаптироваться к изменениям и заранее получить нужные пропуска, срок введения ограничений был перенесен с 5 апреля на 5 мая.

Кроме того, подчеркивается, что для бизнесменов были проведены уже три семинара, в ходе которых грузоперевозчикам подробно рассказали, как правильно подать заявку на пропуск.

Так в Дептрансе прокомментировали информацию о том, что поставщики и перевозчики продовольствия обратились за помощью к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, будучи обеспокоены грядущим ужесточением правил проезда в столице. Коммерсанты выразили тревогу тем, что фиксированные маршруты и разделение пропусков для доставки грузов на дневные и ночные грозят ростом цен и сбоями поставок.