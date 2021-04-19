"Тройка", электробусы, выделенка: Собянин рассказал о будущем транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о развитии транспортной системы столицы за последние 30 лет.

Он напомнил, что 90-е годы самым популярным наземным транспортом Москвы были маршрутки. Чаще всего это были старые разбитые "ГАЗели", которые стояли на конечных остановках по 15-20 минут, ожидая пассажиров, а затем устраивали гонки на дорогах. Маршрутчики не платили налоги, стоимость проезда была выше на 5-10 рублей, чем в обычном транспорте, а кроме того, там не было никаких льгот.

"В в начале 2010-х годов мириться со всем этим было уже нельзя. Необходимо было менять всю сеть маршрутов города", – подчеркнул Собянин.

В первую очередь на дорогах были созданы выделенные полосы, благодаря которым скорость движения выросла в полтора-два раза. Сегодня в Москве действует уже более 380 километров выделенки.

Затем был полностью обновлен подвижной состав "Мосгортранса": с 2010 года были закуплены более 9 тысяч современных автобусов. Сегодня автобусный парк Москвы – самый молодой в Европе, отметил мэр. Появились электробусы (сегодня их уже 600), а скоро на маршруты выйдут первые электробусы-"гармошки".

Для удобства пассажиров был введена карта "Тройка" и отменены турникеты. Это экономит пассажирам до 25 минут времени в пути. Появились новые остановочные павильоны с онлайн-табло, навигацией и Wi-Fi. Также там можно купить билет на проезд и зарядить своей гаджет.

Собянин отметил, что коммерческие перевозчики имеют право на жизнь, но они должны работать по единым городским стандартам.

Мэр Москвы также поделился планами о развитии городского транспорта. Появится тактовое расписание, то есть автобусы будут отправляться через одинаковые промежутки времени (каждые 5, 10 или 15 минут). У водителей вводится форменная одежда, а в кабинах установят систему контроля усталости "Антисон".