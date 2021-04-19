Toyota представила свой первый массовый электромобиль

На открывшемся 19 апреля автосалоне в Шанхае, состоялась презентация концепта первого серийного электрокара от японского автопроизводителя Toyota. Новинка носит название bZ4X.

Из сообщения пресс-службы бренда следует, что электромобиль разрабатывалась совместно с компанией Subaru и построен на платформе e-TNGA. Новинку снабдили узкими светодиодными фарами, рельефным капотом, широким воздухозаборником и блоком фар.

Место обычного рулевого колеса занял штурвал, также новинка оснащена цифровой приборной панелью и большим сенсорным дисплеем.

Известно, что bZ4X имеет по одному электромотору на каждую ось, однако компания не уточняет мощность силовой установки. Также и технические характеристики электромобиля, как и запас хода, пока не разглашаются.

Компания сообщает, что продажи серийной версии электрокара стартуют в середине 2022 года.

Ранее сообщалось, что на российском рынке начаты продажи обновленного седана Toyota Camry, стоимость которого начинается от 1 846 000 руб. Производится обновленная Camry с конца марта текущего года на автозаводе в Санкт-Петербурге. Всего на этом предприятии за 13 лет было выпущено свыше 500 тыс. автомобилей Toyota Camry и RAV4.

Toyota Motor Corp. к 2025 году планируется создать линейку электрических автомобилей из 15 моделей. Из-за нарастающей конкуренции на рынке экологически-чистых автомобилей, Toyota надеется улучшить свои позиции на мировом рынке, создавая линейку электромобилей.

Для китайского рынка, Toyota планирует создать электрокар совместно с компанией BYD Co. Сегодня корпорация предлагает в качестве альтернативы электромобилям, гибридные автомобили, а также водородную автомашину на топливных элементах Mirai.

Всего Toyota через четыре года намерена поставлять порядка 70 моделей, в том числе электромобилей, автомобилей на водородном топливе и гибридных автомашин.

В конце прошлого года сообщалось, что губернатор Токио Юрико Коикэ призвала правительство страны к 2030 году прекратить продажи новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями.

Отсюда следует, что к 2030 году все автомобили в Токио должны быть или гибридными или электромобилями. Также власти Японии планируют ввести программу субсидирования покупки автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа.