Nissan представил новый X-Trail

Японский бренд Nissan представил кроссовер X-Trail нового поколения в первый день работы 19-й Шанхайской международной автомобильной выставке Auto Shanghai 2021.

В Китае новый кроссовер X-Trail появится во второй половине 2021 года с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 204 лошадиные силы, а в России еще позже. В США модели традиционно отличаются от представленных "родственников" на других рынках, но не в этот раз. Новый Nissan X-Trail очень похож собрата Nissan Rogue, который в США обновился годом ранее, и внешне отличается лишь нижней частью бампера. Объем багажника не изменился – 1113 литров.

Популярный кроссовер нового поколения создали на модульной платформе CMF-C/D. Дорожный просвет – 212 мм. Задние двери теперь открываются на 90 гррадусов. О других подробностях компания не сообщила. В США модель получила новую медиасистему и проекционный дисплей на 10,8 дюйма, колеса на 17-19 дюймов, 2,5-литровый атмосферник на 184 л.с.