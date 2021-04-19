АвтоВАЗ планирует выпустить четыре новые модели

Отечественная автомобилестроительная компания АвтоВАЗ планирует выпуск четырех принципиально новых моделей до 2025 года. Об этом сообщил президент компании Ив Каракатзанис в своем заявлении в понедельник, 19 апреля.

На АвтоВАЗе идет процесс глубокой модернизации производства и увеличение инженерных компетенций, а также улучшение условий труда. По словам г-на Каракатзаниса, это необходимо для выпуска новых моделей.

В начале года сообщалось о новой стратегии группы Renault, которая называется Renaulution. Данная стратегия касается входящих в группу Renault АвтоВАЗА и марки "Лада". Согласно плану, российская Lada в иерархии группы Renault, объединится в румынским брендом Dacia.

Из стратегии следует, что Lada и Dacia полностью перейдут на модульную платформу CMF-B к 2025 году. Данная платформа уже применяется на новых моделях Dacia Logan/Sandero. Совокупный объем производства будет свыше 1 млн. автомобилей в год, а модельный ряд и типы кузовов сократятся с 18 до 11.

Производство нынешних Lada Granta, Lada Niva Travel, Lada Niva Legend и Lada Vesta, которые базируются на устаревших платформах, прекратится к 2025 году. Новые модели будут базироваться на платформе CMF-B от Renault-Nissan, позже на эту платформу будет переведен весь модельный ряд Lada, в том числе и внедорожник Niva, дебют которого состоится в 2024 году.