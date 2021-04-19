"КамАЗ" получил прибыль в 2020 году против убытка в 2019 году

Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила в 2020 г. 3,1 млрд руб. против убытка в размере 1,96 млрд руб. в 2019 г., сообщает компания.

Совокупная выручка увеличилась в прошлом году на 12% до 216,96 млрд руб. "Увеличение выручки достигнуто благодаря росту продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке… и выводу на рынок новой модели автомобилей К5 – КАМАЗ-54901", – отмечает компания.

В 2020 г. "КамАЗ" продал 37 тыс. грузовых автомобилей. При этом продажи на внутреннем рынке выросли на 7,1% до 32,66 тыс. грузовиков, а экспорт сократился на 13% до 4,4 тыс. грузовиков.

По оценке компании, доля "КамАЗа" на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн увеличилась на 4% до 48%.

Выручка при продаже автобусов, электробусов и спецтехники выросла на 61% до 27,95 млрд руб.

Операционный денежный поток компании составил в 2020 г. 10,77 млрд руб., чистый долг снизился с 79,5 млрд руб. до 77,8 млрд руб.

"В сложных экономических условиях "КамАЗ" продолжает программы реинжиниринга производства и развития нового модельного ряда. Инвестиции в модернизацию и освоение новых технологий составили 10,5 млрд руб.", – поясняет компания.

"КамАЗ" – крупнейший российский производитель грузовых автомобилей, выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты.

Крупнейшими акционерами "КамАЗа" выступают "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, дочерняя компания немецкого Daimler).