Где нас любят: названы главные импортеры российских авто

Более 80 тысяч новеньких автомобилей уехали за границы России в 93 страны в 2020 году. Самыми популярными направлениями экспорта отечественных машин оказались Белоруссия (34 608) и Казахстан (23 466 штук), где недавно, кстати, возобновилась сборка Lada. Эти страны, по статистике Российского экспортного центра (РЭЦ), лидируют с существенным отрывом.

В Узбекистан, который на третьем месте, в прошлом году уехали всего 5078 машин, и эти показатели считаются весьма неплохими. Ведь в стране существует мощнейший монополист – госхолдинг УзАвтоСоноат.

Дальше список импортеров российских "железных коней" представлен в основном странами СНГ – Азербайджан, Армения, Украина, Туркмения и Киргизия. Затем на 7-ю строчку врывается Вьетнам, куда экспортируются 1135 автомобилей) и, неожиданно, Германия, которая в 2020-м году купила аж 955 изделий российского автопрома. Впрочем, в ФРГ давно существует элитарный спрос на "экзотику" из стран, вроде России. Например, недавно на аукцион в Берлине был выставлен УАЗик-"буханка" в Luxury-отделке.

Меньше всего нашими машинами интересуются в Кувейте, Норвегии, Черногории и Эфиопии – туда за год уехало всего по одному авто.