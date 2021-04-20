В Москве почти наполовину сократилось число пьяных ДТП

В Москве количество дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей сократилось на 51%.

За три месяца этого года зарегистрировано 70 аварий с пьяными водителями. Число погибших и пострадавших сократилось на 50% и 55% соответственно.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, это снижение было достигнуто благодаря действенным превентивным мерам. С начала года сотрудники ГИБДД остановили около трех тысяч водителей, которые управляли автомобилями в нетрезвом виде. 317 из них были в состоянии наркотического опьянения.