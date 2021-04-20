Geely представляет новый флагман – среднеразмерный кроссовер KX11

Geely Auto представляет новый среднеразмерный кроссовер КХ11, который возглавит модельный ряд Geely и также появится в России.

Эта новинка относится к премиальному уровню и возглавит линейку Geely. Также автомобиль будет представлен и на российском рынке. KX 11 построен на актуальной модульной архитектуре от Volvo – CMA, на которой выпускаются модели марок Volvo, Polestar и Lynk and Co. Премьера флагмана состоится в первой половине текущего года.

Кроссовер имеет довольно внушительные пропорции: ширина колеи составляет 1610 мм, а длина колесной базы – 2845 мм, что дает автомобилю лучшую устойчивость на дороге. Флагман получил фирменную массивную решетку радиатора с вертикальными изогнутыми линиями.

Помимо этого, кроссоверу дали прямоугольную трехсегментную матричную оптику, схожую с кроссоверами Volvo. Каждая фара состоит из 126 управляемых светодиода, при помощи которых можно регулировать яркость и световые конфигурации.

В салоне появится 3 больших сенсорных экрана на передней панели. Один из них возьмет на себя функции приборной панели, два других экрана соединены между собой и создают визуальный эффект единого целого.

Салон Geely KX 11 получил двухцветный интерьер с полированными черными элементами в стиле киберпанк вместе с классическими вставками цвета бронзово-зеленой патины.

Помимо роскошного интерьера, кроссоверу досталась мощная аудиосистема Bose с 10 динамиками, помимо этого освещение салона состоит из 72-цветной подсветки, которая изменяется в зависимости от режима вождения.

KX 11 получил двухлитровый турбированный двигатель. Мощность мотора достигает 190 л.с. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным "мокрым" сцеплением. Также доступна комплектация с 8-ступенчатой коробкой автоматом Aisin. Кроме этого потребителю предлагаются два варианта форсированных двигателя: 238 л.с. и 380 Нм крутящего момента (с ним автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 7,7 секунды), а также 218 л.с. и 325 Нм (с ним он разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с).

На внутреннем рынке кроссовер получил название Xingyue L, и стал первой моделью Geely со 100% автоматизированной системой парковки, позволяющей автомобилю искать место для стоянки и парковаться без участия водителя.

Также у кроссовера есть пять вариантов движения: ECO (экономичный), Normal (комфортный), Sport (динамичный), Offroad (внедорожный) и Snow (для преодоления снежных преград).