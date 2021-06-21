"АвтоВАЗ" готовит выпуск премиальных массовых моделей

"АвтоВАЗ" планирует за пять лет представить абсолютно новые модели Lada по цене "намного выше миллиона рублей", заявил президент компании Николя Мор.

По его словам, вместе с ценой вырастет и качество моделей. Начиная с 2023 года по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда, – отметил Мор. – Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги".

Но в модельной линейке "АвтоВАЗа" останутся и бюджетные автомобили. Для расширения модельного ряда предприятие проводит глубокую модернизацию для перевода производства на единую платформу Renault-Nissan CMF-B.

"Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается модернизации нашей инжиниринговой базы", — пояснил Мор.

Группа Renault в январе 2021 года представила корпоративный план обновлений Renaulution, включая перевод на единую платформу. Было создано подразделение Dacia-Lada. В линейку Lada войдут четыре совершенно новые модели к 2025 году, "включая полностью новое поколение Niva в 2024 году, а также новый автомобиль сегмента С-SUV", сообщается в презентации "АвтоВАЗа". Новое поколение Niva получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой на новой платформе CMF-B. Модель планируется поставлять в другие страны и увеличить ее популярность, как в прежние времена.