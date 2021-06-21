МВД сократит список штрафуемых неисправностей

Минэкономики составило отрицательный отзыв для проекта МВД по расширению списка штрафуемых технических неисправностей автомобиля. С 15 июня отменен и обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО.

Минэкономики предложило МВД исключить из списка избыточное и необоснованное введение наказания за неработающие антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар. МВД готово доработать документ, сообщил "Коммерсант".

Проект МВД расширяет список технических неисправностей и условий, запрещающих использование автомобиля. Среди них – нельзя использовать шипованные шины летом, защитные пленки на стеклах фар, поврежденный бампер, мешающие обзору видеорегистраторы.

Инспектор ГИБДД в случае обнаружения этих нарушений имеет право оштрафовать автовладельца на 500 рублей.