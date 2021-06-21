Вьетнамский автопроизводитель Vinfas намерен выйти на европейский рынок в 2022 году

Молодая вьетнамская автомобилестроительная компания Vinfas заявила о возможном выходе на европейский рынок в 2022 году. Об этом сообщает Autocar в понедельник, 21 июня.

Генеральный директор компании Тай Тхи Тхань Хай сообщил, что в 2022 году официально откроет свои торговые представительства во Франции, Германии и Нидерландах.

Компания Vinfast была основана в 2018 году и она является дочерней компанией украинской Vingroup, которая была создана эмигрантом из Вьетнама миллиардером Фам Нхат Вуонгом.

Компания смогла с 2019 года по 2020 год увеличит продажи своих автомобилей с 15 300 до 29 485 единиц.

В настоящее время модельный ряд Vinfast составляют три автомобиля, такие как внедорожник Lux SA2.0, созданный на основе BMW X3, седан Lux A2.0, созданный на основе BMW 5 Series MK6 и супермини Fadil, который на вьетнамском рынке является ключевым.

В ближайших планах Vinfast стоит начало производства электрического кроссовера VF e34, внешне похожего на Toyota RAV4 и Honda CR-V.

В феврале текущего года корейская компания Hyundai презентовала концепт внедорожника будущего Tiger X-1. Автомобиль представляет собой шагающий вездеход-трансформер, который может еще и ездить по дорогам.

Разработчики считают, что данный вездеход способен выполнять спасательные работы в зонах стихийных бедствий, а также может служить мобильной научно-исследовательской платформой, которая может использоваться как на Земле, так и на других планетах.