В России в 10 раз выросли продажи электромобилей

По данным экспертов аналитического агентства "Автостат" в мае текущего года россияне приобрели 148 новых электрокаров, это почти в десять раз больше, чем в мае прошлого года, кода было продано всего 15 электромобилей. Практически 60% от общего объема проданных электрокаров пришлось на Porsche Taycan и Audi e-tron, сообщают эксперты.

Первое место по продажам электромобилей в мае занял Porsche Taycan – 51 единица. Второе место модельно рейтинга занял Audi e-tron, в мае было продано 38 данных электрокроссоверов.

Обе эти модели находятся на рынке в России менее года. На третьем месте рейтинга расположился электрокар Tesla Model 3, их было продано в мае 20 единиц. И всего на 1 проданный электромобиль от Tesla отстал Jaguar I-Pace (19 штук).

Также российские автолюбители в мае купили 5 новых электрокаров Tesla Model X, Tesla Model Y – 5 единиц, Nissan Leaf продали 4 единицы, по 2 электромобиля Chevrolet Bolt и KIA Niro и по 1 экземпляру – JAC iEV7S и Mercedes-Benz EQC.

Практически 40% продаж электромобилей пришлось на Москву (58 ед.), свыше 12% было продано в Санкт-Петербурге (18 ед.), порядка 10% – в Московской области (14 ед.). Среди нестоличных регионов первое место заняла Свердловская область, здесь в мае было продано 8 электрокаров. В Краснодарском крае было реализовано 6 электромобилей и в 44 российских субъектах автолюбители купили от 1 до 4 новых электрокаров.

По данным аналитиков в России с начала текущего года граждане купили 650 новых электромобилей, это в семь раз больше, чем за первые пять месяцев прошлого года, кода в стране было продано всего 92 электрокара.