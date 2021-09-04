Автоэксперт прокомментировал данные о новых штрафах

Поправки в КоАП, касающиеся автовладельцев, вступят в силу в 2022 году. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на Министерство юстиции. В поправках пропишут новые штрафы для водителей.

Так штраф за мойку автомобиля в неположенном месте возрастет до 2000 рублей. За проезд и парковку машины на газоне водитель заплатит 4000 рублей, на детских и спортплощадках – до 5000 рублей. Штраф за отсутствие технического осмотра может быть повышен с 500 до 2000 рублей.

Штрафы начнут выписывать владельцам автохлама. Также узаконят "среднюю скорость" и штрафы за это нарушение нельзя будет оспорить в суде.

Автоэксперт Антон Шапарин в интервью "Думе ТВ" отметил, что эти штрафы не нововведение. Таким образом национальное законодательство приводится в соответствие с техническим регламентом.