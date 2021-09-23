За превышение средней скорости перестали штрафовать

ГИБДД больше не штрафует водителей за превышение средней скорости, зафиксированное при помощи парных камер. По некоторым данным, в Москве такие штрафы не выписывают с августа, а в Подмосковье – вообще с мая или июня.

Технология измерения средней скорости применяется на российских дорогах с 2013 года. На определенном участке устанавливаются две камеры: одна в начале, другая в конце, через несколько километров или сотен метров. Иногда камер бывает три или больше. Они фиксируют время проезда автомобиля, потом вычисляется средняя скорость на участке. Если она превышает установленную, выписывается штраф. В зависимости от степени нарушения водителя могут наказать на сумму от 500 рублей до 5 тысяч.

Как отмечает "Коммерсант", активная дискуссия по поводу законности подобных штрафов продолжалась в России несколько лет. Их противники апеллировали к Правилам дорожного движения, указывая, что в них нет понятия "средняя скорость".