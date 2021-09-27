За два года число автовладельцев в России уменьшилось на 5%

За последние два года число россиян, имеющих личный автомобиль, уменьшилось на 5%. В 2021 году автомобилистами назвали себя лишь 62% российских граждан.

Как следует из соцопроса ВЦИОМ, еще больше сократилось число пользующихся собственным автомобилем ежедневно. Годом ранее о постоянном пользовании личным авто заявляли 70% водителей, а теперь их численность упала до 63%.

При этом еще шесть лет назад о наличии одного или нескольких автомобилей в семье говорили 48% опрошенных. В 2018 и 2019 этот показатель вырос до рекордных 67%, после чего он стал снижаться.

Подобный тренд затронул и владеющих двумя или более машинами в семье. Так, в 2015 году этим могли похвастаться лишь 6% россиян, а в 2018 – все 17%. Однако в этом году число людей, имеющих несколько машин на семью, снизилось до 15%.

Между тем обеспеченность россиян личными автомобилями все равно растет. Сегодня на тысячу жителей России в январе этого года приходилось 313 легковых автомобилей, хотя еще три года назад этот показатель составлял 293 машины, а в 2015 году – 284.