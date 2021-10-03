Русская "Нива" вновь восхитила японцев

"Очаровательным" и "продвинутым" автомобилем назвал российскую "Ниву" с 45-летней историей производства журналист Asahi Shimbun Фумио Огава. Автомобиль, способный покорять бездорожье, до сих пор популярен, отметил японец. Его популярности даже не мешает, по его мнению, отсутствие традиционной для внедорожников рамы.

Не вникая в тонкости брендов, японский журналист утверждает, что именно популярность модели не позволила снять ее с производства, когда Lada в 2017 году вошла в состав концерна Renault. Теперь ВАЗ-2121 производится под новым названием Niva Legend.

Особо Фумио Огава отметил спортивные успехи "Нивы". Он напомнил, что внедорожник принял участие в первом ралли "Париж-Дакар" 1979 года. А в 1981 году в гонке принимали участие уже 13 таких машин. В результате "Нива" финишировала третьей, обойдя при этом Range Rover, Toyota и Mercedes-Benz.

Но не обошлось в статье и без ложки дегтя в бочке меда: японец признался, что в 1980-е годы ездил на "Ниве", которая была напрямую привезена из СССР.

По его словам, это был автомобиль, который "прибыл издалека на машине времени": ездить было некомфортно, а двигатель сильно шумел.

Хорошее же в "Ниве" было то, что она компактна и симпатична (спасибо дизайнерам).

"Ниву" до сих пор импортируют в Японию, добавляет журналист, хотя и в очень небольших количествах.

"Время от времени вы можете увидеть женщину лет 30, счастливо катающуюся на "Ниве" по токийскому району Сетагая, где я живу. Возможно, "Нива" изменилась, – предполагает Фумио Огава. – Или, возможно, следует думать, что изменилось восприятие автомобилей".

Но есть у японского журналиста и еще одно смелое предположение: он допускает, что тот факт, что автомобиль не напичкан новыми технологиями, успокаивает людей. И это уже совсем другое прочтение истории.

Ранее в Японии оценили российский микроавтобус УАЗ "буханка". Созданный в 1965 году образ назвали крайне эксцентричным вариантом на изобильном рынке, но при этом отметили душевный "ламповый" дизайн, типичный для времени появления автомобиля, простоту и надежность конструкции.