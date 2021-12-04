В Минтрансе опровергли ограничения на личные авто в новой стратегии

Транспортная стратегия до 2035 года не вводит никаких ограничений на использование личных авто. В Минтрансе пояснили, что стратегии направлена на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта, сообщает РИА Новости.

Повышение экологичности транспорта планируется развивать за счет естественного выбытия старых автомобилей и появления современных.

Среди ключевых задач стратегии – интенсивное развитие доли общественного транспорта в пассажирообороте.

Ранее СМИ со ссылкой на текст стратегии сообщили, что предлагается ограничение использования россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта и стимулирование совместного использования транспортных средств.