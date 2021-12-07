Снег в Москве вызвал утренние пробки

Сильнейший снегопад в Москве претендует побить рекорд 1949 года. Департамент транспорта Москвы настоятельно просит водителей отказаться от личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города и провести противогололедную обработку дорог.

В настоящее время движение в городе оценивается в 8 баллов. На снежной каше на МКАД разворачивает фуры. Движение на столичных дорогах плотное. Водители рекомендовали тем, кто только собирается сесть за руль, закладывать на дорогу лишний час. Загруженность трасс для утреннего часа пик – очень серьезная.

"В городе идет сильный снегопад, и на дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик", – сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

По данным ЦОДД, заторы наблюдаются в центре Москвы, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД, а также в местах проведения работ: МКАД, 90-й километр, внешняя сторона МКАД, 85-й километр, внутренняя сторона, Проспект Мира д. 198; ТТК, Рижская эстакада, внутренняя сторона; Нижегородская улица, 98; Волгоградский проспект, 47.

В городе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. ГИБДД просит автомобилистов значительно снизить скорость, увеличить дистанцию и выезжать только в случае крайней необходимости.