Продажи автомобилей в Китае рухнули в ноябре на 12,7%

В ноябре в Китае продали 1,82 млн новых легковых автомобилей, сообщает Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).

Таким образом, розничные продажи новых автомобилей упали в ноябре на 12,7% в годовом выражении. Продажи падают шестой месяц подряд на фоне новых вспышек заболеваний коронавирусом в стране.

Производство автомобилей в Китае сократилось в ноябре на 2,1% до 2,23 млн шт.

При этом розничные продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV, в основном электромобилей) подскочили в ноябре на 122% до 378 тыс. машин.

Производство таких авто в стране взлетело на 147,2% до 435 тыс. шт.

Совместное предприятие (СП) Volkswagen и китайской FAW Group осталось в ноябре на первом месте (7,3% рынка) по продажам, хотя продажи сократились на 40% до 133 тыс. машин.

Второе место заняла Geely Automobile (6,8% рынка), но продажи упали на 11,5%. На третьем месте оказалось СП SAIC Volkswagen (6,2% рынка), продажи которого рухнули на 24,9%.

Американская Tesla продала в ноябре 52,9 тыс. электрокаров, произведенных в Китае, причем 40% из них поставлены в другие страны.

BYD, китайский конкурент Tesla, продал в ноябре 90 тыс. машин.

Продажи XPeng, Li Auto и NIO превысили 10 тыс. автомобилей.