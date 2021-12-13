Навязанные "допы": когда автодилеры перестанут накручивать цены

"Голую" машину сегодня купить трудно: дилеры навязывают дополнительные опции, которые повышают стоимость на сотни тысяч рублей.

"Мне поставили дефлекторы окон – вот они. Но поставили настолько "качественно", что двухсторонний скотч уже отклеивается", – пожаловался владелец новой иномарки Андрей Чиркин. И возмущает его не только качество, но и стоимость дополнительных опций.

"Обещали нам, что дополнительное оборудование обойдется в 35 тысяч рублей, но в итоге вылилось все это нам в 292 500 рублей. Включили даже зонт, который менеджер нам подарил от себя", – говорит Чиркин.

По словам Андрея, машина стоила на сайте дилера чуть больше миллиона рублей, но в итоге обошлась на триста тысяч дороже. Теперь москвич хочет ехать на ней в суд.

"Мы хотим вернуть эту переплаченную сумму. Они это навязали. И они должны вернуть это, возместить в полном объеме", – считает автовладелец.

Поведением дилера возмущена и Ирина Бочкарева из Оренбурга. Говорит, автомобиль ей предложили за 1,9 миллиона рублей, но при оформлении сделки цена вдруг выросла на сто тысяч – из-за дополнительного комплекта шин, ковриков и сигнализации.

"Мы им сказали: почему так? То есть цена изначально на сайте такая, а потом выходит, что у вас плюс-плюс-плюс. Они говорят, что допуслуги убрать никак нельзя", – рассказала она.

И в такое почти безвыходное положение дилеры ставят почти всех, кто желает обзавестись новой машиной. В салонах цифры на прайсах часто не сходятся с реальностью. Иногда автомобиль стоит в полтора раза дороже рекомендованной заводом цены. Причем факт искусственной накрутки менеджеры не скрывают.

"Вы не купите машину без дополнительных опций, к сожалению. Если мы не можем заработать на количестве, мы зарабатываем на качестве, – признался сотрудник одного из салонов. – Компания же не может уйти в минус, согласитесь. Ну и за счет этих допов мы платим менеджерам зарплаты".

Эксперты объясняют: такое поведение дилеров неслучайно. Пандемия, инфляция, сбои с производством и поставками привели к редкой ситуации, когда спрос превысил предложение, а для продавцов это отличный шанс компенсировать убытки за счет покупателей.

"Дилеры пытаются создать финансовую подушку, чтобы далее как-то жить. Пока этого дефицита мы не преодолеем, дилеры будут искусственно продавать автомобили дороже", – пояснила директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи.

Только вот продажа так называемых допов нередко происходит с нарушением закона, уверены эксперты. Однако штраф за это – всего 20 тысяч рублей. Зато выигранных в судах дел становится все больше.

"Рано или поздно появится обратный эффект – это потребительский экстремизм. Когда люди специально будут покупать автомобили для того, чтобы посудиться с автосалоном. Здесь уже автосалоны начнут плакать и рассказывать, какие плохие потребители – заставляют магнитолы обратно принимать, платить штрафы", – считает член Общественной палаты РФ, вице-председатель МООЗПП "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.

Очевидно, что в таком прогнозе приятного мало. Значит, умерить аппетиты дилеров хорошо бы другими методами – например, повысить штрафы за навязывание дополнительных опций или ограничить накрутку от цены, рекомендованной производителем.