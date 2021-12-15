Правило трех секунд: в ГИБДД напомнили, что дистанция измеряется не в метрах

Чаще всего аварии на российских дорогах происходят из-за несоблюдения водителями необходимой дистанции между автомобилями.

"Как это ни странно, но дистанция измеряется не в метрах, а в секундах. На скорости 60 км/ч безопасность обеспечивают именно три секунды", – объяснили в ГИБДД по Республике Хакасия.

Во время специального профилактического мероприятия инспекторы научили водителей правилу трех секунд, которое поможет им избежать попадания в ДТП.

Чтобы правильно рассчитать дистанцию, необходимо выбрать заметный ориентир на обочине (дерево, фонарный столб) и, когда впереди идущий автомобиль поравняется с ориентиром, начать отсчет. Для отсчета можно использовать любые четырехзначные числа. В момент произнесения третьего такого числа автомобиль должен будет поравняться с выбранным ориентиром. Если это произошло раньше, значит дистанция недостаточная и необходимо ее увеличить, рекомендуют инспекторы.

Ранее в ГИБДД напомнили водителям о главных зимних ошибках на дорогах.