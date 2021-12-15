В Москве начались предновогодние пробки

Вечерняя загруженность дорог в Москве составит до Нового года почти 9-10 баллов. "Причины – предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, снегопады, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ", – сообщает департамент транспорта Москвы.

Пик новогодних пробок придется на 20-29 декабря. При этом количество автомобилей, прибывающих в столицу из регионов, начнет расти на 150 тыс. в день.

Между тем утром и днем пробки в столице составят 6-7 баллов.

Интенсивность дорожного движения в Москве начнет расти с 15 декабря. Большая нагрузка придется на вечер, час пик может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного.

Власти настоятельно советуют подумать о подарках заранее и заказывать их онлайн. Для поездок по городу следует пользоваться городским транспортом для экономии времени.

Уже 30 декабря обстановка улучшится, и 31 декабря дороги в Москве станут свободнее, кроме районов с торговыми центрами. Особенно сложно в это время проехать в районе "Мега Белая Дача", "Город" (шоссе Энтузиастов) и ЦУМа.

В начале января пробки в столице не превысят 2 баллов, и в дальнейшем обстановка на дорогах останется благоприятной для автомобилистов, хотя местами осложнится из-за снегопадов.